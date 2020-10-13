Подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом нашли мертвым

Подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом, где погибли три человека, нашли мертвым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК России по региону.

«Найдено тело... Недалеко от места, где все произошло», — констатировали в ведомстве.

Из слов собеседника агентства следует, что мужчина покончил с собой, пишет агентство.

12 октября мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области. В результате трое мужчин скончались, еще трое пострадавших были госпитализированы. Среди раненных — бабушка подозреваемого, 18-летнего Данилы Монахова. Стрелку удалось сбежать. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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