Подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом нашли мертвым
Подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом, где погибли три человека, нашли мертвым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК России по региону.
«Найдено тело... Недалеко от места, где все произошло», — констатировали в ведомстве.
Из слов собеседника агентства следует, что мужчина покончил с собой, пишет агентство.
12 октября мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области. В результате трое мужчин скончались, еще трое пострадавших были госпитализированы. Среди раненных — бабушка подозреваемого, 18-летнего Данилы Монахова. Стрелку удалось сбежать. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
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