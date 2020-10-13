Глава РАН назвал фактор победы над коронавирусом

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Президент Российской академии наук Александр Сергеев считает, что существование нескольких вакцин против коронавируса, благодаря которым можно будет прививать самые разные группы населения в зависимости от медицинских показаний, может остановить пандемию коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — сказал глава РАН.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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