В Иркутской области двое детей погибли, провалившись под лед

В Иркутской области два мальчика 2015 и 2016 годов рождения погибли, провалившись под лед. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на реке Нижняя Тунгуска в поселке Хамакар.

По данным ведомства, мальчики играли на берегу без присмотра взрослых. Увидев забереги, они решили выйти на лед, но он их не выдержал. Тела детей обнаружили в воде местные жители.

Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства трагедии.

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