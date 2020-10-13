В Иркутской области двое детей погибли, провалившись под лед
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Иркутской области два мальчика 2015 и 2016 годов рождения погибли, провалившись под лед. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел на реке Нижняя Тунгуска в поселке Хамакар.
По данным ведомства, мальчики играли на берегу без присмотра взрослых. Увидев забереги, они решили выйти на лед, но он их не выдержал. Тела детей обнаружили в воде местные жители.
Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства трагедии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Мордовии девятилетняя девочка спасла провалившегося под лед друга
— В Подмосковье две школьницы утонули, провалившись под лед