В Италии принят пакет новых мер по сдерживанию COVID-19

Совет министров Италии одобрил пакет новых мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса на Апеннинах, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в правительственном Дворце Киджи.

Правительственный декрет, содержащий данные меры, предварительно был обсужден премьер-министром Джузеппе Конте с представителями итальянских областей.

По информации источников, отныне рестораны, пиццерии и траттории должны закрываться не позднее полуночи. Остальные учреждения общественного питания будут прекращать работу не позднее 9 часов вечера.

Запрещается скопление людей у входов в бары и рестораны, в парках, на улицах и площадях. Принимать участие в любых общественных церемониях, в том числе свадьбах и похоронах, должны не более 30 человек. Приостанавливаются все школьные экскурсии и походы, а также любительские занятия контактными видами спорта.

Новый декрет будет действовать в течение 30 дней, утверждают источники.

7 октября Совмин Италии продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19 до 31 января 2021 года. В стране введено обязательное повсеместное ношение медицинских масок.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в Италии составило почти 360 тысяч, жертвами стали 36 205 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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