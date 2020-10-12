На протестах в Минске задержали пенсионеров

В Минске милиция задержала нескольких человек на протестной акции пенсионеров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

«Сотрудники милиции принимают меры по пресечению правонарушений со стороны граждан, которые участвуют в данном несанкционированном массовом мероприятии... Среди участников мероприятия есть задержанные граждане», — сказали в пресс-службе.

Число задержаний не уточняется.

В Минске в понедельник днем началась акция протеста, где участвуют преимущественно пенсионеры.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста и забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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