В РАН исключают версию химического загрязнения воды на Камчатке

В РАН уверены, что загрязнение воды на Камчатке вызвано не техногенными причинами. Об этом заявил РИА «Новости» вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов.

Он утверждает, что загрязнение воды на Камчатке произошло из-за цветения микроводорослей.

«Это природное явление — цветение микроводорослей — и совсем не редкое», — сказал Адрианов.

По его словам, интенсивность вредоносных цветений воды в связи с климатическими изменениями нарастает. На Камчатке в массовом количестве выделились особые микроводоросли Gymnodinium.

«Они ответственны за выработку достаточно большого количества разных токсинов. Что интересно — именно токсинов, которые действуют на беспозвоночных животных», — добавил ученый.

Ранее с похожим утверждением выступил проректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Земцов. Он рассказал, что в собранных учеными ДВФУ пробах воды и желтой пены лаборатория ТИБОХ обнаружила токсин, вырабатываемый во время цветения определенных микроводорослей.

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