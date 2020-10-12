Синоптики назвали срок появления первого снега в Москве

Первый мокрый снег ожидается в Москве уже к концу этой недели, сообщили РИА «Новости» в «Метеобюро».

По данным синоптиков, обычный снег придет в столицу в начале следующей недели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что вторая декада октября будет аномально теплой во всей России.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Подмосковье действует предупреждение о погодной опасности

— В России будет аномально теплая погода в октябре

— В Москве в понедельник ожидается до +15°С