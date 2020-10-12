В Циндао 9 млн человек проверят на коронавирус
Анна Светлова
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После обнаружения трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом 11 октября в китайском Циндао, власти города планирует проверить на инфекцию все 9-милионное население. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление комиссии города по здравоохранению.
Отмечается, что в течение трех дней будут протестированы жители южного и северного районов Циндао, а также районы Лицан, Лаошань и Чэнъян.
В течение пяти дней анализы смогут сдать все жители города.
Всего в Циндао уже провели более 277 тысяч тестов.
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