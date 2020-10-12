Гинцбург рассказал, что вакцинированные добровольцы не заболели коронавирусом

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что среди двух тысяч добровольцев, получивших две вакцины от коронавируса «Спутник V», не было ни одного заболевшего, цитирует РИА «Новости».

Гинцбург прокомментировал данные, появившиеся в Telegram-каналах о том, что якобы есть случаи заражения инфекцией после первой и второй прививки вакциной «Спутник V». Он объяснил, что человек считается привитым только после второй прививки на 42-й день после первой.

«Они еще не (считаются) привитыми после первой прививки. Если на четвертый-пятый день антитела начинают вырабатываться, в лучшем случае, на 15-й, а на 21-28-й день, соответственно, они выходят на плато», — сказал он.

Также он призвал не путать понятия «заболеть» и «быть инфицированным».

«Около двух тысяч уже привиты первой и второй. Среди них нет (инфицированных). Кто-нибудь есть инфицированный? Я не знаю», — резюмировал Гинцбург.

За последние сутки в 84 регионах России выявлено 13 592 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в РФ с начала пандемии заболели 1 312 310 человек, 1 020 442 вылечились и 22 722 — умерли.

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