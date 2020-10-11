Силовики задержали корреспондента РИА Новости при освещении протестов в Минске

Силовики задержали корреспондента РИА «Новости» Сергея Попова, который освещал акцию протеста в центре Минска.

По информации агентства, журналист в момент задержания находился возле гостиницы «Планета», сейчас его отвезли в Уручье.

Ранее ТАСС сообщил о задержании четверых своих корреспондентов: Наталии Федосенко, Гавриила Григорова, Валерии Степченковой и Юрия Шамшура. По последним данным, их отпустили.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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