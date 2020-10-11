Очевидцы заявляют о раненных в результате столкновений в центре Минска

В Минске несколько человек пострадали в результате столкновений представителей оппозиции и силовиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

Возле стелы «Минск — город-герой» протестующие вступили в силовое столкновение с милицией, так как их возмутили задержания граждан с применением спецсредств.

Несколько человек в гражданском получили ранения, некоторым из них правоохранители и медики оказывают первую помощь.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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