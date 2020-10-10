Синоптики предупредили о похолодании в Европейской части России

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что в Европейской части России ожидается понижение температуры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она уточнила, что похолодания до характерного для середины октября уровня ожидаются к концу следующей недели. До этого в регионе сохранится теплая погода на пять градусов выше благодаря антициклону.

После, по ее словам, антициклон будет смещаться, что сделает циклоны и их атмосферные фронты более устойчивыми.

Синоптик уточнила, что в пятницу, 15 октября, прогнозируется +10°С — +15°С, а в выходные — более прохладная температура.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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