Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН
Марина Львова
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Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН. Об этом объявлено на сайте премии.
Премия вручена «за усилия по борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий для мира в регионах, затронутых конфликтом, и за то, что выступает в качестве движущей силы в усилиях по предотвращению использования голода в качестве оружия войны».
В прошлом году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед за усилия по достижению мира и международного сотрудничества.