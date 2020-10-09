В Москве от коронавируса вылечились еще 1424 пациента, пишет оперштаб.

Днем ранее этот показатель составил 1341, 7 октября — 1262. Всего в столице выздоровели 259 127, заразились 318 111, погибли 5 497 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, 27 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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