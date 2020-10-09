В Чехии третий день подряд фиксируют рекорды по заражению коронавирусом

Власти Чехии третий день подряд фиксируют рекорды по числу суточных заражений коронавирусом — 9 октября заразились 5 394 человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

8 октября подтвердились 5 335, 7 октября — 4 457 новых случаев. Чехия вышла на первое место по темпам распространения вируса в Евросоюзе. С начала октября число госпитализаций увеличилось на 60%.

В республике к настоящему моменту лечение проходят 48 728 пациентов, 1741 из них находится в больницах, состояние 360 оценивается как тяжелое. Всего в Чехии заразились 100 757, выздоровели 51 160, погибли 869 человек.

5 октября власти повторно ввели режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая.

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