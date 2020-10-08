Власти Москвы называют достаточными введенные меры по COVID-19

Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что власти города в текущих условиях считают достаточными меры, введенные в столице для борьбы с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что строгое соблюдение этих мер является ключевым фактором, от которого зависит эпидемиологическая ситуация в Москве.

«Они направлены на обеспечение безопасности москвичей и предотвращение распространения коронавирусной инфекции», — сказал Данчиков.

По его словам, власти готовы к диалогу с бизнесом насчет принимаемых мер. Властям важно, чтобы требование, утвержденное указом мэра Москвы Сергея Собянина, о переводе не менее 30% работников на удаленную работу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей столицы соблюдалось «по факту, а не формально – «на бумажке», указал чиновник.

«Мы готовы к диалогу, готовы слышать бизнес и корректировать процесс взаимодействия. Однако безопасность москвичей – это наш приоритет, поэтому мы будем требовать от работодателей неукоснительного соблюдения требований, установленных указом», — отметил Данчиков.

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