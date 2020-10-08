Жители Канады получат вакцину от коронавируса бесплатно
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство бесплатно обеспечит жителей страны вакциной от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы очень ценим нашу универсальную систему здравоохранения, а это означает, что такие вещи, как спасительные вакцины, всегда предоставляются канадцам бесплатно», — сказал он во время выступления в парламенте.
Трюдо отметил, что канадские власти уже заключили контракты на поставку вакцины от инфекции с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline). В общей сложности страна зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины.
По последним данным, в Канаде коронавирус выявили у 173 тысяч человек, 9,5 тысяч умерли, 145,6 тысяч выздоровели.
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