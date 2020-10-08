В Роспотребнадзоре сообщили о росте числа случаев COVID-19 в регионах РФ

В настоящее время 21 российский субъект находится на стадии первого подъема заболеваемости COVID-19, в 15 регионах зафиксирован повторный подъем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.

По его словам, преимущественно субъекты с первой стадией расположены в Сибирском, Приморском федеральных округах, а также Республике Крым.

Повторный подъем COVID-19 отмечен в Центральном, Приволжском федеральных округах.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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