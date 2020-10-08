Больше тысячи человек пострадали при беспорядках в Киргизии

В результате беспорядков в Киргизии пострадали более тысячи человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным киргизского минздрава, за медицинской помощью после протестов обратились 1002 человека, из них 204 человека госпитализированы. При беспорядках погиб один человек, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что парламенту Киргизии не удалось согласовать вопрос по запуску процедуры объявления импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову.

4 октября прошли выборы в парламент Киргизии. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).

После объявления результатов выборов в стране начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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