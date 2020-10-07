Названа вероятная причина пожара на складе под Рязанью

Причиной пожара на военных складах под Рязанью, вероятнее всего, мог стать человеческий фактор. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в районной администрации.

«Предположительно человеческий фактор. Или сельхозпал или нерадивые туристы. Трава сухая, загорелась, распространение огня было молниеносным», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего начали взрываться боеприпасы.

Спасатели эвакуировали 10 сел в окрестностях складов, на место ЧП направлен пожарный поезд. В готовности к вылету также находится самолет-танкер Ил-76. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что к тушению арсенала могут привлечь три военных вертолета Ми-8.

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