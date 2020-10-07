Прокуратура в ФРГ предъявила россиянину обвинения в убийстве грузина Хангошвили

Прокуратура Берлина предъявила российскому гражданину обвинения в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Тиргартен в августе 2019 года и незаконном владении полуавтоматическим огнестрельным оружием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление прокурора федерального суда ФРГ (BGH) Роланда Георга.

«Состав преступления квалифицируется как убийство и незаконное владение полуавтоматическим огнестрельным оружием», — заявил он.

Ранее адвокат россиянина Роберт Унгер заявил, что его подзащитного зовут Вадим Соколов, он является жителем Брянска.

23 августа 2019 года Хангошвили был убит в Берлине. Подозреваемого задержали в тот же день. Согласно расследованиям иностранных СМИ, убийца может быть сотрудником российских спецслужб. Москва не раз отрицала свою причастность.

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