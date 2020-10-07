Инфекционист предупредил о росте случаев COVID-19 в РФ в ближайшие недели

Главврач медцентра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие недели в России будет наблюдаться рост случаев заражения коронавируса, передает ТАСС.

По его словам, увеличение числа случаев инфицирования будет идти в течение двух-трех недель, а затем «все это стабилизируется».

«К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад», — сказал Тимаков.

Эксперт отметил, что COVID-19 полностью никуда не исчезнет. Случаи заболеваемости по-прежнему будут регистрироваться, так как сезонность у вируса еще пока не выявлена, пояснил специалист.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 36 млн заболевших, почти 27,2 млн человек выздоровели, а свыше миллиона пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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