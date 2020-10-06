Власти Петербурга не планируют вводить жестких мер из-за COVID-19

Власти Санкт-Петербурга не планируют вводить жестких ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Вице-губернатор города Евгения Елина заявила, что в полном объеме карантин вводить не будут при условии соблюдения всех мер санитарной безопасности.

По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге пока не носит угрожающего характера. В связи с этим нет предпосылок для перевода школьников на дистанционное обучение или на преждевременные каникулы.

По последним данным, в городе зарегистрировано 45 176 случаев коронавируса, выздоровели 30 153 человека, умерли 3 107.

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