Протестующие в Бишкеке захватили министерство внутренних дел
Протестующие в центре Бишкека пытаются прорваться в здание МВД Киргизии, пишет РИА «Новости».
Как уточняется, об этом сообщили очевидцы происходящего.
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в ночь на 6 октября в стране произошла попытка незаконного государственного переворота.
5 октября в центре Бишкека собрались порядка 2 тыс. человек — сторонников партий, не прошедших в киргизский парламент. Они требовали провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание страны. В тот же день митингующие столкнулись с силовиками, протестующие ворвались в здание Белого дома, а после — в ГКНБ, откуда освободили из-под стражи бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
В столкновениях, по сведениям минздрава республики, пострадали 590 человек. Один погиб.
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