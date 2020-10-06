В Хабаровском крае нашли погибшего краснокнижного тигра
В Хабаровском крае специалисты охотнадзора обнаружили погибшего краснокнижного амурского тигра недалеко от поселка в районе имени Лазо, передает ТАСС.
Уточняется, что в ближайшее время тело тигра будет доставлено в Приморский край для проведения исследования, чтобы установить причины смерти.
О гибели тигра специалистам сообщили местные жители.
Амурский тигр — самый крупный вид тигров. В 1947 году в СССР запретили охоту на амурского тигра, когда их осталось не более 40 особей. По последним данным, на Дальнем Востоке сейчас живет 550-580 тигров — 95% мировой популяции.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Автобус сбил амурского тигра в Приморском крае
— В Хабаровском крае убили амурского тигра и продали тушу по частям
— Задержаны подозреваемые в убийстве тигра Павлика в Амурской области