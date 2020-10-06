В Хабаровском крае нашли погибшего краснокнижного тигра

В Хабаровском крае специалисты охотнадзора обнаружили погибшего краснокнижного амурского тигра недалеко от поселка в районе имени Лазо, передает ТАСС.

Уточняется, что в ближайшее время тело тигра будет доставлено в Приморский край для проведения исследования, чтобы установить причины смерти.

О гибели тигра специалистам сообщили местные жители.

Амурский тигр — самый крупный вид тигров. В 1947 году в СССР запретили охоту на амурского тигра, когда их осталось не более 40 особей. По последним данным, на Дальнем Востоке сейчас живет 550-580 тигров — 95% мировой популяции.

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