Число пострадавших на протестах в Бишкеке превысило 120

В Бишкеке на акции против результатов парламентских выборов пострадали 122 человека, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

«В больницы Киргизии поступили уже более 120 человек раненых, несколько в тяжелом состоянии», — сказал представитель минздрава.

Он также уточнил, что погибших нет.

5 октября на площади Ала-Тоо в киргизской столице собрались сторонники партий, не прошедших в парламент. Протестующие требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).

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