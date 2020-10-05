Вирусолог назвал сроки повторного заражения COVID-19

Антон Демидов

Вирусолог и бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что иммунитет к COVID-19 сохраняется полгода после болезни, передает URA.RU.

К такому выводу специалист пришел после наблюдений за переболевшими. Количество антител у них уменьшается за три-четыре месяца, а к пятому-шестому клеточный иммунитет прекращает отвечать на коронавирусный антиген, сообщил Чепурнов.

«Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая. Поэтому те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения», — сказал Чепурнов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших, 24,3 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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