Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения океана на Камчатке

Генеральная прокуратура РФ будет контролировать ход проверки ситуации с загрязнением прибрежных вод Тихого океана на Камчатке. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов, передает РИА «Новости».

Известно, что территория проверки расширена: проверяются бухты Большая и Малая лагерная и бухта Бабья. Также к проверке Камчатской межрайонной прокуратурой привлечены специалисты уполномоченных органов.

»Генпрокуратура РФ держит на контроле ход и результаты проверочных мероприятий, организованных прокуратурой Камчатского края», — сказал Иванов.

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

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