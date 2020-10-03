В Госдуме запросили подробную информацию о ситуации на Камчатке

Глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к Минприроды, Росприроднадзору и природоохранной прокуратуре с просьбой предоставить подробные данные об экологической ситуации в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, уже сделаны заборы воды для химического анализа и установления концентрации опасных веществ в ней. И в понедельник, 5 октября, будут предоставлены подробности происходящего.

Он также добавил, что необходимо «определить виновных в этом и установить тяжесть нанесенного вреда, масштабы, возможные последствия»

«Сейчас в наш комитет поступают массовые обращения с тем, что там есть загрязнение воды. Поэтому чем загрязнено, кем загрязнено и какова концентрация, химсостав — это все будем выяснять по итогам того анализа», — уточнил Бурматов.

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

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