Самолет Ан-24 совершил экстренную посадку в Якутске из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» Ан-24 экстренно сел в аэропорту Якутска после отказа правого двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Самолет направлялся из Среднеколымска в Якутск.

В результате аварийной посадки никто из пассажиров не пострадал.

По факту произошедшего проводит проверку территориальное управление Росавиации.

Ан-24 — турбовинтовой пассажирский самолет для авиарейсов малой и средней дальности. «Полярные авиалинии» являются собственностью Якутии.

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