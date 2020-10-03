Самолет Ан-24 совершил экстренную посадку в Якутске из-за отказа двигателя
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» Ан-24 экстренно сел в аэропорту Якутска после отказа правого двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Самолет направлялся из Среднеколымска в Якутск.
В результате аварийной посадки никто из пассажиров не пострадал.
По факту произошедшего проводит проверку территориальное управление Росавиации.
Ан-24 — турбовинтовой пассажирский самолет для авиарейсов малой и средней дальности. «Полярные авиалинии» являются собственностью Якутии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
— Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области