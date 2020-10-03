Число жертв COVID-19 в Индии превысило 100 тысяч

Число погибших в результате заражения коронавирусом в Индии превысило 100 тыс. человек, общее число заболевших достигло 6,4 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

По информации министерства, за последние сутки от COVID-19 погибли еще 1 069 пациентов, общее количество смертей составило 100 842.

Отмечается, что число госпитализированных жителей республики неизбежно растет. В настоящее время лечение в больницах проходят почти 945 тыс. человек. За последние 24 часа были госпитализированы еще 2,7 тыс. зараженных.

За последние сутки страна провела более 1,1 млн тестов на COVID-19. Вылечились после заражения около 5,4 млн индийцев.

Индия занимает второе место по числу заражений коронавирусом — около 6,4 млн человек. Лидерство до сих пор удерживают США, там заразились более 7,3 млн пациентов.

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