В Магадане потушили все лесные пожары
Лесопожарные службы и МЧС потушили природные пожары на мысе Восточном, а также рядом с поселками Сокол и Уптар, которые входят в городской округ Магадан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления по делам ГО и ЧС мэрии города Олега Аверьянова.
«На сегодняшний день ликвидированы природные пожары у поселков Уптар и Сокол, также даем ликвидацию пожара в районе мыса Восточного», — сказал Аверьянов.
По его словам, действующих возгораний на территории городского округа в настоящее время нет.
Аверьянов также уведомил, что патрулирование лесов продолжается, поскольку из-за погоды опасность возникновения новых пожаров сохраняется.
Ранее в Магадане был объявлен режим ЧС из-за крупных лесных пожаров
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