В Воронежской области потушили два крупных пожара

Пожарным удалось потушить два крупных пожара под Воронежской областью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Возгорание в Лискинском районе было ликвидировано на площади 180,5 га, а в Павловском — 180 га.

Третий крупный пожар — в Новохоперском районе пока потушить не удается.

Тушение осложняется установившейся жаркой погодой, сильным ветром и труднодоступностью местности.

Массовые лесные пожары начались в Воронежской области в субботу 26 сентября, власти ввели режим ЧС.

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