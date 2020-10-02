В Воронежской области потушили два крупных пожара
Валерия Исполатова
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Пожарным удалось потушить два крупных пожара под Воронежской областью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Возгорание в Лискинском районе было ликвидировано на площади 180,5 га, а в Павловском — 180 га.
Третий крупный пожар — в Новохоперском районе пока потушить не удается.
Тушение осложняется установившейся жаркой погодой, сильным ветром и труднодоступностью местности.
Массовые лесные пожары начались в Воронежской области в субботу 26 сентября, власти ввели режим ЧС.
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