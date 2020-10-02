Власти Москвы рекомендуют переводить на «удаленку» до 50% сотрудников

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что столичные власти рекомендуют переводить на удаленную работу до 50% сотрудников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что опубликованный ранее указ мэра Москвы Сергея Собянина по переводу на «удаленку» не менее 30% работников касается тех предприятий, которые обладают такой возможностью.

По его словам, в первую очередь речь идет об офисных сотрудниках.

«Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», — заключил Ефимов.

Ранее Собянин заявил, что столичные власти могут ввести санкции против предприятий, нарушающих требование о переводе части сотрудников на удаленную работу.

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