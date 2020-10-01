Суд смягчил обвинение расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову

Читинский гарнизонный военный суд смягчил обвинение солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему в 2019 году стрельбу в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Льва Асаулина.

Отмечается, что о смягчении обвинения ходатайствовал гособвинитель. Он ходатайствовал об исключении из дела побоев в отношении потерпевших, так как они были получены до стрельбы.

«Суд рассмотрел ходатайство об исключении телесных повреждений из обвинительного заключения, оно теперь сокращено», — сказал адвокат.

По его словам, дело Шамсутдинова будет рассматриваться с участием присяжных заседателей.

25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены.

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