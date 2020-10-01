Жертвами лесных пожаров в Луганской области стали четыре человека

В результате лесных пожаров в Луганской области на Украине погибли четыре человека, еще 10 пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что огонь затронул территории в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах. Сильный ветер стал причиной распространения стихии.

По предварительным данным, площадь пожара достигла 9,3 тыс. га.

Жертвами огня стали трое гражданских лиц и один работник лесхоза, пострадавшие 10 человек госпитализированы. Еще 120 человек эвакуированы.

По информации пресс-службы, основных очагов пожаров шесть. В их тушении задействованы почти 1,3 тысячи человек и более 200 единиц техники.

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