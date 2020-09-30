Свидетель заявила, что историк Соколов избивал ее и угрожал горячим утюгом

Екатерина Пржигодзкая, свидетель по уголовному делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняют историка Олега Соколова, дала показания в суде. Об этом сообщает ТАСС.

Пржигодзкая сообщила, что историк избивал ее, душил и угрожал разогретым утюгом.

«Угрожал, что он изуродует меня на всю оставшуюся жизнь», — рассказала она, описывая события 2008 года, когда состояла с Соколовым в отношениях.

Более того, по словам Пржигодзкой, историк угрожал ей убийством.

Она отметила, что Соколов скрывал от нее, что у него есть жена, утверждая, что супруга умерла.

Сам историк заявил на суде, что все «обстоятельства извращены». Однако признал, что ударил Пржигодзкую по лицу.

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге Соколова застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко, с которой состоял в отношениях. После этого он расчленил тело девушки, чтобы избавиться от него. Преступление было совершено в ходе бытового конфликта на почве ревности.

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