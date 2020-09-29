Защита отца Тесака направила в СК заявление о его убийстве

Адвокат семьи националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Алексей Михальчик рассказал о перенаправленном в СК России по Челябинской области заявлении об убийстве Тесака. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что по данному заявлению ожидается принятие процессуального решения.

Ранее данное заявление от имени отца Тесака было направлено на имя главы СК Александра Бастрыкина с просьбой возбудить уголовное дело по статье «убийство».

Ранее Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере.

27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал «Тесака» виновным, в том числе, в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет.

Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

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