Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В одном из районов Иркутской области ввели режим повышенной готовности

Губернатор Кобзев: на Ольхоне введен режим повышенной готовности из-за льда
fogcatcher/Shutterstock/FOTODOM

В Ольхонском районе Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за льда на озере. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Сегодня на заседании КЧС приняли решение о введении режима повышенной готовности на территории Ольхонского района. В связи с погодными условиями до острова по-прежнему не открыта ледовая переправа», — написал он.

Глава региона предупредил, что проезд по льду крайне опасен. В связи с ситуацией создан оперативный штаб. Губернатор отметил, что лично будет руководить им.

Кроме того, Кобзев призвал четко спланировать въезд и выезд туристических групп на Ольхоне. Также, по его словам, нужно продолжить обследование льда, чтобы оценить возможность обустройства переправы в другом месте. Работу будут вести совместно Минтранспорта и дорожного хозяйства региона и региональным МЧС, добавил губернатор.

20 февраля на Байкале в районе острова Ольхон грузовой автомобиль провалился под лед. По информации очевидцев, водитель грузовика ехал по неоткрытой ледовой переправе, где выезд на лед запрещен из-за сложной обстановки. Грузовик частично ушел под воду.

Ранее студент спас жизнь пенсионеру, провалившемуся под лед в Екатеринбурге.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!