В Пермском крае несколько человек отравились после визита в столовую

Роспотребнадзор: в Кунгуре проверяют столовую после случаев кишечной инфекции
Skarynka Alena/Shutterstock/FOTODOM

В Пермском крае зарегистрированы несколько случаев острой кишечной инфекции после посещения «Столовой №2» в Кунгуре. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство начало проверку по факту поступивших жалоб. Специалисты отобрали пробы воды, готовой продукции и сырья, а также смывы с объектов окружающей среды. Кроме того, организовано обследование сотрудников пищеблока и выданы предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Заведение находится по адресу улица Степана Разина, 28. Согласно данным карт, у столовой высокий рейтинг — пять звезд, а большинство отзывов носят положительный характер.

По информации из открытых источников, владельцем столовой является Вячеслав Сюремов. Он и его брат Станислав также связаны с рестораном «Аристократ», который находится по тому же адресу. Кроме того, Станислав Сюремов, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, отвечает за организацию питания в гимназии №16 и оказывал аналогичные услуги в МАОУ «СКОШ для учащихся с ОВЗ».

Годом ранее в Кунгуре уже фиксировалась вспышка пищевого отравления — тогда десятки человек заразились сальмонеллезом после употребления шаурмы из киосков SHAURMA COSMOS. Предпринимателя Шухрата Имомова признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил и назначили штраф в размере 640 тыс. рублей.

Ранее врач объяснила, когда при отравлении ребенку нужно вызвать скорую помощь.
 
