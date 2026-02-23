Зеленский выразил готовность заменить мобилизацию контрактом на деньги ЕС

Зеленский: переход от мобилизации к контракту на Украине может финансировать ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность запустить переход от мобилизации к контрактной системе набора в украинскую армию при условии, что Евросоюз (ЕС) профинансирует этот процесс. Об этом говорится в его Telegram-канале, где указано, что соответствующая цитата взята из интервью политика BBC.

«Когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию — или когда мы переведем нашу армию — с мобилизации на контракты. <...> Вот где европейцы могут помочь», — написал он, подчеркивая, что эту программу ЕС пока не финансирует.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, сроки которой неоднократно продлевались. По данным на январь 2026 года в розыске за уклонение от нее находилось 2 млн украинцев призывного возраста.

Власти страны предпринимают жесткие меры для предотвращения уклонения от военной службы: в социальных сетях регулярно появляются видеосвидетельства жестких действий сотрудников ТЦК (Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, украинского аналога военкоматов).

Ранее в Одесской области родственники мобилизованных провели акцию протеста.