В Новосибирске пошел первый снег

В Новосибирске дождь местами начал переходить в снег. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Западно-Сибирского управления гидрометслужбы Ренада Ягудина.

«Самый ранний снег за всю историю наблюдений в Новосибирске наблюдался 5 сентября 1968 года. Сегодня у нас 29, поэтому ничего неординарного нет», — заявил он.

Пресс-секретарь добавил, что снег в последние дни сентября довольно частое явление для Западной Сибири.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Первый снег выпал на юге Красноярского края

— В регионах России выпал первый снег

— В Екатеринбурге выпал первый снег