В Новосибирске пошел первый снег
Катерина Медведева
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В Новосибирске дождь местами начал переходить в снег. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Западно-Сибирского управления гидрометслужбы Ренада Ягудина.
«Самый ранний снег за всю историю наблюдений в Новосибирске наблюдался 5 сентября 1968 года. Сегодня у нас 29, поэтому ничего неординарного нет», — заявил он.
Пресс-секретарь добавил, что снег в последние дни сентября довольно частое явление для Западной Сибири.
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