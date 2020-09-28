Попова заявила, что новые ограничения по коронавирусу вводить не планируется

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые ограничения в связи с коронавирусом не нужно будет вводить при соблюдении всех санитарных требований.

По ее словам, на данный момент известно, как противостоять коронавирусу, как его лечить и как он распространяется.

«У нас есть все для того, чтобы все это реализовать, какие меры защиты применить: маски, антисептики, лекарства отечественные прекрасные, коечный фонд, и готовность медицинских работников», — сказала Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

Она добавила, что есть понимание того, как организовать учебный и рабочий процесс, чтобы не наступили осложнения.

«Главное, что нужно добиться, чтобы эти все правила соблюдались, и тогда ограничения нам не грозят», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

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