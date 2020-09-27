Азербайджан назвал число пострадавших среди мирных граждан при конфликте в Карабахе

Число пострадавших в результате обострения в Нагорном Карабахе мирных азербайджанцев возросло до 19 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны.

На данный момент пострадавшие госпитализированы, заявили в ведомстве.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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