Названа предварительная причина обрушения перехода в подмосковном Ступине
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В МЧС назвали предварительную причину обрушение пешеходного перехода на территории предприятия в подмосковном Ступине. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Предварительная причина обрушения — перегрузка моста, что привело к деформации крепежных элементов», — сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
По последним данным, в результате происшествия пострадали 25 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Подмосковье обрушился надземный переход
— Число пострадавших при обрушении надземного перехода в Подмосковье выросло до 13
— Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 25