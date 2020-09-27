Названа предварительная причина обрушения перехода в подмосковном Ступине

В МЧС назвали предварительную причину обрушение пешеходного перехода на территории предприятия в подмосковном Ступине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Предварительная причина обрушения — перегрузка моста, что привело к деформации крепежных элементов», — сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 25 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Подмосковье обрушился надземный переход

— Число пострадавших при обрушении надземного перехода в Подмосковье выросло до 13

— Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 25