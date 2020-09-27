Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 806 тысяч

Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщает о 7721 случаев заражения коронавирусом в стране, передает ТАСС.

Общее число инфицированных в стране достигло 806 038.

«В итоге число выздоровевших достигло 700 112, пациентов с COVID-19 — 806 038, умерших — 25 296», — говорится в сообщении.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31 млн заболевших, почти 22 млн человек выздоровели, а более 960 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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