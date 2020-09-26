На «женском марше» в Минске задержали 11 человек

На несанкционированном «женском марше» в Минске, который проходит в субботу, 26 сентября, были задержаны 11 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна».

По данным центра, некоторых из задержанных уже отпустили. Среди них — активистка белорусской оппозиции Нина Багинская, журналист «Еврорадио» Юлия Мотузова и другие.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Арестован член КС белорусской оппозиции Моисеев

— В Минске задержали участников «Забега свободных»

— В Минске начались задержания