Односельчане заявили об исчезновении выигравшей выборы уборщицы

Жители Повалихинского поселения Костромской области заявили о пропаже Марины Удгодской — местной уборщицы, которая случайно выиграла выборы главы населенного пункта.

«Марина убралась из деревни. Во всяком случае местные жители говорят, уже пару дней ее не видели. Тракторист Николай предположил, что она ушла на болото за клюквой. В доме, где женщина живет с мужем и двумя детьми, тоже тишина», — передает телеканал НТВ.

Отмечается, что один из соседей Удгодской заявил, что женщина выходила на связь и просила всем передать, что появится в должности главы поселения 1 октября.

Ранее стало известно, что женщина, работавшая пять лет уборщицей в администрации, случайно стала главой Повалихинского сельского поселения. Прежний глава поселения Николай Локтев попросил ее принять участие в выборах в качестве подставного кандидата. В результате за нее отдали 84 голоса, а за Локтева — 46.

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