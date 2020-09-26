В квартире в центре Москвы нашли тела мужчины и женщины

В квартире в Староконюшенном переулке в центре Москвы обнаружили тела мужчины и женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Накануне в квартире одного из домов в Староконюшенном переулке были обнаружены два тела - мужчины 53 лет, а также его восьмидесятилетней матери», --рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что признаки насилия на телах погибших обнаружили не были.

По факту произошедшего следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия. Не исключено, что причиной смерти стало отравление, уточнил источник.

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