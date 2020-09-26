Более 218,9 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса

В России из-за подозрения на коронавирус под меднаблюдением остаются больше 218,9 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 218 933 человек», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что с начала пандемии в стране провели больше 44,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. За сутки было сделано 390 тысяч исследований.

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